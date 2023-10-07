Буду готовиться к Международному кубку "Оджаг" по художественной гимнастике

Следующим соревнованием, в котором я приму участие, станет второй Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Буду упорно к нему готовиться.

Об этом сказала в субботу Trend Роя Аликишиева - серебряный призер 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике в упражнении с мячом среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниорки", передает Day.Az.

"На чемпионате Баку я выступила очень хорошо, тренера похвалили, благодаря им и поддержке родителей заняла второе место. Программа с мячом у меня необычная, мне нравится в ней все, и шаги, и музыка. Думаю, со временем мы усложним эту программу", - отметила 12-летняя спортсменка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" в целом положительно оценила своё участие в 28-м чемпионате Баку.

"Что касается других упражнений, то без предмета выступила хорошо, на этих соревнованиях программа получилась даже лучше, чем ранее. А вот композиция с булавами удалась не очень, сказалось волнение", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике в упражнении с мячом среди "пре-юниорок" первое место заняла Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), вторую позицию - Роя Аликишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте расположилась Нур Садыгова (Республиканская комплексная спортивная школа).

В программе без предмета среди "пре-юниорок" золотую медаль завоевала Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" у Елизаветы Ефремовой (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), бронзовой награды удостоена Алина Колесникова (клуб "Оджаг Спорт").

В упражнении с булавами первое место заняла Елизавета Ефремова (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), на второй позиции расположилась Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Нур Садыгова (Республиканская комплексная спортивная школа).

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).