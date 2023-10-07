Необходимо тренироваться в полную силу, чтобы достичь успеха в спорте.

Об этом сказала в субботу Trend Елизавета Ефремова - победительница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике в упражнении с булавами и серебряная медалистка в программе без предмета среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки". Елизавета Ефремова является воспитанницей Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, передает Day.Az.

"Довольна тем, как выступила в заключительный день чемпионата Баку. Сегодня собралась и выполнила упражнения хорошо. Конечно, соревновательный опыт очень важен для спортсменов, и я рада, что у меня есть возможность участвовать в соревнованиях", - сказала она.

По словам юной гимнастки, поддержка зрительской аудитории оказывает положительное влияние на спортсменок во время выступления.

"Когда все поддерживают, аплодируют - это приятно. Перед самым выходом на ковер немного волнуюсь, но во время выступления получаю огромное удовольствие", - добавила Елизавета Ефремова.

Отметим, что на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике в упражнении с мячом среди "пре-юниорок" первое место заняла Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), вторую позицию - Роя Аликишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте расположилась Нур Садыгова (Республиканская комплексная спортивная школа).

В программе без предмета среди "пре-юниорок" золотую медаль завоевала Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" у Елизаветы Ефремовой (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), бронзовой награды удостоена Алина Колесникова (клуб "Оджаг Спорт").

В упражнении с булавами среди "пре-юниорок" первое место заняла Елизавета Ефремова (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), на второй позиции расположилась Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Нур Садыгова (Республиканская комплексная спортивная школа).

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).