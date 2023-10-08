Беллингем побил рекорд результативности Роналду в "Реале"

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем побил рекорд результативности за матч бывшего нападающего команды одного из лучших футболистов всех времен Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В матче с "Осасуной", прошедшем 7 октября в рамках чемпионата Испании, Беллингем забил два гола на девятой и 54-й минутах матча. В сумме за весь чемпионат это его седьмой и восьмой голы.

За тот же период в 2009 году Роналду, будучи игроком "Реала", забил всего семь голов.