Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В главном событии турнира Bellator 300, который прошел в Сан-Диего, Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса. Схватка завершилась единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Благодаря победе Нурмагомедов вышел в финал Гран-при.

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрика Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

Всего 25-летний россиянин в профессиональной карьере одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и четыре поражения.