УЕФА перенес матч между Израилем и Швейцарией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести игру Израиль-Швейцария, которая пройдет в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы организации, передает Day.Az.

Согласно информации, игра должна была пройти 12 октября в Израиле.

УЕФА также перенес другие запланированные в стране игры - 12 октября Израиль и Эстония должны были встретиться в отборочном турнире чемпионата Европы среди юношей до 21 года 2025, а 17 октября - команды Израиля и Германии.