Нападающий стал вратарем

Итальянский "Милан" включил французского форварда Оливье Жиру в список вратарей первой команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, форвард был вынужден встать в ворота на последних минутах победного матча чемпионата Италии с "Дженоа" (1:0) после удаления Майка Меньяна, когда все замены уже были выполнены.

Жиру не продемонстрировал идеальной вратарской техники, но действовал достаточно храбро, совершив решающее спасение в одном из моментов.

Форвард не только попал в список вратарей на официальном сайте клуба, итальянские СМИ сообщают, что в фан-шопах "Милана" возник спрос на вратарские свитера с фамилией Жиру на спине.

Ранее L'Equipe и пресс-служба сборной Франции в шутку включили Жиру в список вратарей "трёхцветных" на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы - 2024.