Нападающий стал вратарем - чудеса футбола в "Милане" - ВИДЕО
Итальянский "Милан" включил французского форварда Оливье Жиру в список вратарей первой команды.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, форвард был вынужден встать в ворота на последних минутах победного матча чемпионата Италии с "Дженоа" (1:0) после удаления Майка Меньяна, когда все замены уже были выполнены.
Жиру не продемонстрировал идеальной вратарской техники, но действовал достаточно храбро, совершив решающее спасение в одном из моментов.
Форвард не только попал в список вратарей на официальном сайте клуба, итальянские СМИ сообщают, что в фан-шопах "Милана" возник спрос на вратарские свитера с фамилией Жиру на спине.
Ранее L'Equipe и пресс-служба сборной Франции в шутку включили Жиру в список вратарей "трёхцветных" на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы - 2024.
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