Турция и Италия примут Чемпионат Европы по футболу 2032 года

Совместная заявка Италии и Турции на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года останется единственной.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года", - написал Скира. На данный момент, помимо Италии и Турции, никто не выдвигал заявки на проведение турнира.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2022 Алексей Сорокин в интервью "Спорт-экспрессу" допускал возможность подачи самостоятельной заявки России на проведение чемпионата Европы в 2032 году. На проведение чемпионата Европы 2028 года претендуют Великобритания и Ирландия, их заявка остается единственной.