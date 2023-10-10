Петр Чех произвел фурор в хоккейном матче

Бывший футбольный вратарь Петр Чех стал лучшим игроком (MVP) хоккейного матча в составе "Оксфорд Сити Старс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Голкипер совершил 62 сейва в матче Английской национальной хоккейной лиги (NIHL) со "Стретхэмом". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды экс-футболиста.

41-летний Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году и тогда же перешел в хоккей. Он выступал за "Гилфорд Финикс" и "Челмсфорд Чифтейнс", а в 2023 году совершил трансфер в "Оксфорд".

Чех известен по выступлениям за лондонские "Челси" и "Арсенал". В составе "аристократов" он четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В 2004-м футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной сборной Чехии.