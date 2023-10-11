Возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным

"Барселона" не рассматривает возможность возвращения нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источнику, каталонская команда не сможет вернуть аргентинца из-за финансового фэйр-плей. Отмечается, что о возможном переходе не думают как американский клуб, так и сам футболист.

8 октября "Интер Майами", за который Месси выступает с лета 2023 года, лишился шансов на плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). При этом ранее сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов.

За "Барселону" Месси играл на протяжении большей части карьеры - с 2005-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.