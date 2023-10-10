Италия и Турция проведут Чемпионат Европы по футболу 2032 года

Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции.

Как передает Day.Az, об этом на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил президент данной структуры Александер Чеферин.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.