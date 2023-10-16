Месси может воссоединиться в одной лиге с Роналду

Федерация футбола Саудовской Аравии вместе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) прорабатывают вариант с приглашением в чемпионат страны аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, азиатская федерация готова пригласить 35-летнего южноамериканца на ближайшие четыре месяца, которые он проведет вне футбола из-за невыхода "Интер Майами" в плей-офф американского чемпионата MLS.