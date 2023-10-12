Экс-глава «Формулы-1» признался в мошенничестве
Бывший президент "Формулы-1" Берни Экклстоун признался в мошенничестве в ходе слушаний в Королевском суде Саутуарка в Лондоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, 92-летний экс-глава автомобильного чемпионата представил в налоговую службу ложные сведения об имеющихся средствах. Он признался, что не задекларировал активы на сумму 472 миллиона евро, находящиеся на счетах трастового фонда в Сингапуре.
В 2022 году Экклстоуну было предъявлено обвинение в мошенничестве после расследования Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании. Тогда он отрицал свою вину.
Экклстоун руководил "Формулой-1" на протяжении 40 лет и покинул пост в январе 2017 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре