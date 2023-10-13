ЕВРО-2024: Сборная Турции одержала победу над командой Хорватии

Сборная Турции по футболу в гостях одержала победу на командой Хорватии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы, передает Day.Az.

Встреча завершилась победой сборной Турции со счетом 1:0.

Единственный гол в составе гостей на 30 минуте забил Бариш Альпер Йылмаз.

После этой победы сборная Турции поднялась на первое место в группе D.