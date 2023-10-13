https://news.day.az/sport/1606090.html ЕВРО-2024: Сборная Турции одержала победу над командой Хорватии
ЕВРО-2024: Сборная Турции одержала победу над командой Хорватии
Сборная Турции по футболу в гостях одержала победу на командой Хорватии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы, передает Day.Az.
Встреча завершилась победой сборной Турции со счетом 1:0.
Единственный гол в составе гостей на 30 минуте забил Бариш Альпер Йылмаз.
После этой победы сборная Турции поднялась на первое место в группе D.
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