Проблемы в раздевалке "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Алан Брэзил поделился информацией из раздевалки "красных дьяволов", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Это то, что я слышал от игрока "МЮ", который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо − отличный парень, который работает не покладая рук", - приводит слова Брэзила talkSPORT.

7 октября завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". "Манчестер Юнайтед" сумел дожать своего соперника - 2:1.

В текущем чемпионате "Манчестер Юнайтед" идёт на десятой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров.