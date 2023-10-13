Зидан может вновь возглавить «Реал»

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может вернуться в мадридский клуб. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский специалист является основным кандидатом на смену нынешнему тренеру "сливочных" Карло Анчелотти, который продолжит карьеру в сборной Бразилии.

Французский специалист тренировал мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока "Реала" в 2002 году.

Издание France Bleu сообщало, что Зидан может возглавить французский "Марсель". Зидан дал понять, что готов стать главным тренером "Марселя", если клубом завладеют шейхи из Саудовской Аравии.