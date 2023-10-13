Отбор на ЕВРО-2024: Азербайджан одолел Эстонию в Таллине

Сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы.

Как сообщает Day.Az, в седьмом туре наша команда в Таллине обыграла Эстонию со счетом 2:0. В составе гостей в первом тайме отличились Торал Байрамов и Рамиль Шейдаев. Во втором тайме команды голов не забили.

Таким образом, сборная Азербайджана одержала первую победу в квалификации, набрала 4 очка и утвердилась на четвертом месте в таблице.

-------

21:04

Проходит матч группы F отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу между сборными Эстонии и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, счет после первого тайма 0-2 в пользу сборной Азербайджана.