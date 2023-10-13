В посольстве Ирана успокоили Роналду

Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о телесном наказании, грозящем португальскому нападающему Криштиану Роналду за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами. Заявление приведено в аккаунте посольства в социальной сети X (бывшее название Twitter), передает Day.Az.

Иранцы опровергли новость о том, что Роналду могут наказать, если в будущем он вернется в страну. "Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны", - сказано в заявлении.