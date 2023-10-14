Названы самые высокооплачиваемые футболисты планеты

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году. Список спортсменов представлен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Возглавил рейтинг португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. По информации издания, в 2023 году форвард заработал в общей сложности 260 миллионов долларов, 200 миллионов из которых составляет зарплата и бонусы и еще 60 - выплаты от спонсоров.

На втором месте расположился аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Его прибыль за год оценивается в 135 миллионов долларов. Замкнул тройку лидеров бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар, заработавший в 2023 году 112 миллионов долларов.

Роналду пополнил состав "Аль-Насра" 30 декабря 2022 года. Всего в составе саудовской команды он провел 30 матчей, забив 25 мячей и отдав восемь результативных передач.