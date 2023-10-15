Чемпион UFC назвал лучшего в истории бойца в легком весе

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев на YouTube-канале TSN назвал величайшего бойца в легком весе в истории смешанных боевых искусств (ММА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Хабиб [Нурмагомедов] - лучший боец в истории легкого дивизиона. Он уничтожил каждого соперника, с которым когда-либо сталкивался", - заявил Махачев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" россиянина признали человеком года в спорте.

Ислам Махачев 21 октября на турнире UFC 294 в Абу‑Даби проведет защиту титула UFC в легком весе в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Хабиб может возглавить ММА-проект "ПСЖ".