Азербайджанская фехтовальщица стала бронзовой призеркой в Грузии

Саблистка сборной Азербайджана Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль на турнире из серии "Satellite" в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz

На групповом этапе фехтовальщица одержала пять побед на групповом этапе, а в 1/8 финала нанесла поражение хозяйке дорожке Александре Куваевой (15:6).

Далее Каспиарович выиграла у представительницы Алжира Норы Кехи (15:7) и вышла в полуфинал, тем самым гарантировав себе бронзовую награду.

В полуфинале Полина уступила грузинке Лике Жижеишвили (10:15), которая на предыдущих этапах обыграла других саблисток сборной Азербайджана - Сабину Керимову и Анну Башту.