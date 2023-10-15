Айшан Абдулазимова помогла «Вашашу» с победы начать чемпионат Венгрии

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова помогла венгерскому "Вашашу" с победы начать национальный чемпионат.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре Экстралиги чемпион Венгрии принимал на своей площадке клуб KNRC. Фаворит встречи выиграл со счетом 3:1, а блокирующая набрала 7 очков.

Отметим, что Абдулазимова является капитаном "Вашаша", который на протяжении двух лет подряд выигрывает как чемпионат, так и Кубок страны. Также команду ждет выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.