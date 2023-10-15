Триумф азербайджанских боксеров на Кубке Европы

В городе Будва (Монтенегро) завершился Кубок Европы по боксу.

Как сообщает Day.Az, на соревнованиях, в которых приняли участие 156 спортсменов из 29 стран, сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и 4 бронзовые медали.

Малик Гасанов, выступавший в весовой категории 63,5 килограмма, в финале встретился с Габилем Мамедовым (Россия). Получивший травму азербайджанский спортсмен боролся до конца, но в итоге уступил сопернику и занял второе место в своем весе.

Ранее бронзовые медали на Кубке Европы завоевали Турал Сарыев (48 килограммов), Тайфур Алиев (60 килограммов), Сархан Алиев (71 килограмм) и Миршариф Кязимзаде (75 килограммов).