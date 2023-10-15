https://news.day.az/sport/1606714.html Неизвестные разгромили стадион ФК «Тоттенхэм»
Неизвестные разгромили стадион ФК «Тоттенхэм»
На стадион лондонского клуба "Тоттенхэм" произошло нападение.
Инцидент произошел 9 октября во время перерыва на матчи сборных. Несколько злоумышленников нанесли серьезные повреждения стадиону, оцениваемые в шестизначную сумму, передает Day.Az.
После проведения расследования, правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в этом нападении.
Подчеркивается, что нападение на стадион не имеет никакой связи с обострением палестино-израильского конфликта или существующими связями руководства клуба "Тоттенхэм" с еврейской общиной.
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