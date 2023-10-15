https://news.day.az/sport/1606750.html Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
В итальянской Сардинии завершился молодежный чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу.
Как передает Day.Az, Азербайджан представляли Магомед Мурадлы и Говхар Бейдуллаева.
Мурадлы набрал 9,5 очков, заняв первое место по блицу, а Бейдуллаева стала третьей, набрав 7,5 очков.
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