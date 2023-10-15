Азербайджанские спортсмены завоевали 4 золотые медали на международном соревновании

В Кыргызстане завершился международный турнир по ушу-саньда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, каждый из 4 спортсменов сборной Азербайджана, участвовавших в соревнованиях под руководством главного тренера Рашада Исаева, завоевал золотую медаль.

Хаял Ибрагимов (39 кг) и Гусейн Магомедов (42 кг) среди юниоров завоевали высшую ступень пьедестала почета, превзойдя всех своих конкурентов. Амин Алилли (60 кг) завоевал для нашей страны золотую медаль на юношеских соревнованиях. Сильнее всех среди взрослых оказался Эльчин Эминов (60 кг), 5-кратный чемпион Европы.