https://news.day.az/sport/1606826.html Азербайджанские шахматисты, ставшие чемпионами мира, получили награды - ФОТО
Азербайджанские шахматисты, ставшие чемпионами мира, получили награды - ФОТО
Церемония закрытия чемпионата мира по рапиду и блицу среди юношей и девушек до 20 лет прошла на итальянском острове Сардиния. На церемонии были вручены награды шахматистам, занявшим места на пьедестале почета.
Как сообщает Day.Az, государственный гимн Азербайджана прозвучал дважды - в честь Говхар Бейдуллаевой и Мухаммеда Мурадлы, ставших чемпионами мира.
Напомним, что по итогам соревнований по рапиду и блицу на высшую ступень пьедестала почета поднялись представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Мухаммед Мурадлы соответственно. Г.Бейдуллаева также заняла третье место в соревнованиях по блицу.
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