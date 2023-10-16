Азербайджанские шахматисты, ставшие чемпионами мира, получили награды

Церемония закрытия чемпионата мира по рапиду и блицу среди юношей и девушек до 20 лет прошла на итальянском острове Сардиния. На церемонии были вручены награды шахматистам, занявшим места на пьедестале почета.

Как сообщает Day.Az, государственный гимн Азербайджана прозвучал дважды - в честь Говхар Бейдуллаевой и Мухаммеда Мурадлы, ставших чемпионами мира.

Напомним, что по итогам соревнований по рапиду и блицу на высшую ступень пьедестала почета поднялись представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Мухаммед Мурадлы соответственно. Г.Бейдуллаева также заняла третье место в соревнованиях по блицу.