Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Чехии

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали награды международного турнира "Friendship-2023", который прошел в городе Яблонец-над-Нисоу (Чехия), сообщили Day.Az в понедельник в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях нашу страну представили члены сборной по прыжкам на батуте Фархад Мустафаев, Аян Шабанова, Ибрагим Мустафазаде, Аммар Бахшалиев, Али Нифталиев, Гусейн Аббасов, Мехти Алиев, Омар Гасымлы, Самира Гусейнова, Ниджат Мирзоев.

В программе синхронных прыжков на батуте "золото" в своих возрастных категориях завоевали Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы, а также Али Нифталиев и Мехти Алиев.

Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев завоевали серебряную медаль в программе синхронных прыжков. В индивидуальной программе Гусейн Аббасов занял второе место.