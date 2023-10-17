Антонио Конте рассказал о сожалениях, будущем и желаниях

Бывший тренер "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте рассказал, о каком шаге в тренерской карьере жалеет больше всего, а также поделился мыслями о том, где хотел бы поработать в будущем, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Больше всего я пожалел о прощании с "Ювентусом". Это произошло спустя три года после ухода из клуба. Будущее? Я сказал "нет" арабским предложениям. Конечно, "Рома" и "Наполи" - это два клуба, с которыми я хотел бы поработать. Надеюсь, что однажды у меня появится шанс получить подобный опыт", - приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним местом работы Конте был английский "Тоттенхэм". Свой последний трофей в тренерской карьере итальянский специалист выиграл, возглавляя "Интер". В сезоне-2020/2021 "нерадзурри" стали чемпионами Италии.