На Криштиану Роналду напал фанат

Во время отборочного матча Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии на футболиста португальской сборной Криштиану Роналду напал фанат, передает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце первого тайма на поле выбежал болельщик, держа в руке телефон. Он вцепился в Роналду, но стюарды оперативно оттащили его от игрока.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу Португалии. В составе победителей точными ударами отметились Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс и Роналду, оформивший дубль.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 24 очка. Босния и Герцеговина с девятью очками идет на пятом месте.