Азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы

Cборная Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступила на чемпионате Европы в болгарской Варне, передает Day.Az.

Коллектив в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анаиты Башири (юниорская группа) завоевал серебряную медаль.

Отметим, что турнир завершится 22 октября.