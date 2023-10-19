https://news.day.az/sport/1607733.html Азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы
Азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы
Cборная Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступила на чемпионате Европы в болгарской Варне, передает Day.Az.
Коллектив в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анаиты Башири (юниорская группа) завоевал серебряную медаль.
Отметим, что турнир завершится 22 октября.
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