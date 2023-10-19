Неймар не сможет выйти на поле в 2023 году

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" в своих социальных сетях сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар получил повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Уругвая.

"Медицинские тесты подтвердили повреждение передней крестообразной связки колена и разрыв мениска. Неймару предстоит операция, затем будет определена программа лечения", - сказано в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб "Аль-Хиляль" приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.