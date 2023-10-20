Дортмундская «Боруссия» желает вернуть одну из бывших звезд

Дортмундская "Боруссия" рассматривает возможность подписания вингера "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, "шмели" готовы арендовать футболиста при условии, что манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока. На данный момент жалованье англичанина составляет € 325 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Санчо провёл за "Манчестер Юнайтед" всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с "красными дьяволами" действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 32 млн.