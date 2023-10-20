В Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) запретили использовать флаги Палестины и Израиля на футбольных матчах в эти выходные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это решение связано с продолжающимся вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. В АПЛ и EFL надеются на то, что эта мера поможет избежать конфликтов на трибунах стадионов.

Футболисты выйдут на матчи в траурных повязках, а игры начнутся с минуты молчания.

Очередной тур АПЛ начнется 21 октября, когда на поле выйдут "Ливерпуль" и "Эвертон".

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи".