Чемпиона мира по футболу дисквалифицировали на два года за допинг

Нападающего итальянского клуба "Монца" и сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомеса дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Relevo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмена отстранили от соревнований на два года. По данным издания, допинг-проба, взятая у игрока в ноябре 2022 года перед чемпионатом мира, дала положительный результат на запрещенное вещество. Гомес объяснил, что он принял сироп от кашля одного из своих детей без консультации с клубными врачами.

На тот момент форвард играл за "Севилью", в сентябре подписал контракт с "Монцей". Отмечается, что футболист получил соответствующее уведомление о положительной пробе от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) несколько месяцев назад.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси.