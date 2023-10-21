Азербайджанская тхэквондистка Шамс Ализаде - чемпион Европы

Юношеская сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала одну золотую и бронзовую награду на первенстве Европы среди юношей и девушек в Белграде (Сербия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, второй день соревнований оказался ударным для наших спортсменов, дважды поднимавшихся на пьедестал.

В категории до 160 см среди девушек чемпионкой стала Шамс Ализаде. На пути к финалу она выиграла соперниц из Швеции, Польши и Боснии и Герцеговины. В схватке за золото Ализаде победила хозяйку даянга Саню Бркич, поставив победную точку в своем выступлении.

У юношей в категории до 160 см бронзу завоевал Ильяс Хатамлы. Одолев по ходу первенства тхэквондистов из Мальты и Украины, он в полуфинале уступил Абубакру Шахмагомедову (Нейтральный статус), заняв третье место.