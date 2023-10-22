Саудовский «Аль-Иттифак» желает усилиться бывшим игроком Манчестер Юнайтед

Саудовский "Аль-Иттифак" собирается предложить предварительный контракт 30-летнему английскому полузащитнику Джесси Лингарду на 2024 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, "Аль-Иттифак" хочет предложить такой контракт, потому что состав укомплектован до января 2024 года. Главный тренер клуба Стивен Джеррард очень заинтересован в Лингарде, поскольку тот тренировался на высшем уровне в "Аль-Иттифаке". Звёзды команды Джордан Хендерсон и Жоржиньо Вейналдум поддерживают Джеррарда. Скоро Лингард примет окончательное решение.

Летом Лингард тренировался вместе с лондонским "Вест Хэмом", за который спортсмен выступал с января по май 2021 года. Прошлый сезон он провёл в составе клуба "Ноттингем Форест", где в 20 матчах отметился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Бóльшая часть карьеры Лингарда прошла в "Манчестер Юнайтед".