Азербайджанские гимнасты завоевали еще два "золота" на чемпионате Европы в Болгарии
Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали ещё две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в многоборье.
Также "золото" в многоборье завоевали Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары.
На данный момент в активе сборной Азербайджана на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике шесть наград - четыре золотые и две серебряные медали.
Ранее на соревнованиях юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири заняла второе место в программе темпового упражнения, а также в многоборье.
Также ранее азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали "золото" в программе балансового упражнения, а Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли первое место в программе темпового упражнения.
Отметим, что 31-й чемпионат Европы по акробатической гимнастике завершится 22 октября.
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