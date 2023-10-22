Любителей играть в футбол осенью предупредили об опасности

Для уличной игры в футбол в период осенних заморозков нужно сначала проводить 15-20 минут разминки, заявила NEWS.ru реабилитолог Надежда Смирнова. По ее словам, многие люди в это время получают травмы из-за отсутствия адекватной подготовки к физической нагрузке, передает Day.Az.

Собираясь осенью поиграть в футбол с командой, многие получают травмы вследствие отсутствия разминки и адекватной подготовки к единичной физической нагрузке, - сказала Смирнова.

Она также отметила, что есть ряд других факторов, которые могут обеспечить безопасную игру в футбол осенью. Так, для разогрева мышц Смирнова посоветовала заниматься динамическим стрейчингом, а также выполнять несколько упражнений в движении на поле для адаптации к покрытию на площадке.

Кроме того, врач рекомендует подбирать правильную обувь под определенное покрытие футбольного поля и одеваться по погоде, используя термобелье и утепляющие элементы. Также, по мнению Смирновой, во время тренировок необходимо пить воду или изотонические напитки во избежание обезвоживания.