Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим финишировал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари".

Ферстаппен по итогам прошлого этапа досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира. Сейчас в его активе 441 очко, на втором месте идет его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (228), на третьей позиции расположился Хэмилтон (201).

Этап в Остине стал пятым в сезоне, в рамках которого прошла спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победителем квалификации стал Леклер.