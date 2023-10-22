Назван самый дорогой нападающий мира

Интернет-портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовал список самых дорогих нападающих в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в списке занял норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. С норвежцем первую строчку разделил игрок французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Замкнул тройку Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" (€150 млн).

Холанд был признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).