Чемпионат Европы по акробатической гимнастике - еще 2 "золота" в копилке Азербайджана
Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали ещё две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который прошел в городе Варна (Болгария), сообщили Day.Az в воскресенье в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль в программе балансового упражнения. Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, удостоены "золота" в программе темпового упражнения.
В активе сборной Азербайджана на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике девять наград - семь золотых и две серебряные медали.
Ранее юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири завоевала золотую медаль в программе балансового упражнения, "серебро" - в программе темпового упражнения и в многоборье. Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли первое место в многоборье и в программе темпового упражнения. Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев удостоены "золота" в многоборье и в программе балансового упражнения.
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