Названа главная футбольная икона 90-х
Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, список опубликован на официальном сайте издания.
Первое место занял бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Шотландский специалист - самый титулованный тренер в истории футбола. Он возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год.
На второй строчке оказался экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо. Тройку лучших замкнул бывший форвард национальной команды Италии Роберто Баджо.
Топ-10 главных футбольных икон 90-х годов:
Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед");
Роналдо (сборная Бразилии, "Интер", "Барселона");
Роберто Баджо (сборная Италии, "Ювентус");
Зинедин Зидан (сборная Франции, "Ювентус");
Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед", сборная Франции);
Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед", сборная Англии);
Пол Гаскойн (сборная Англии);
Арсен Венгер ("Арсенал");
Деннис Бергкамп ("Арсенал", сборная Нидерландов);
Паоло Мальдини ("Милан", сборная Италии).
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