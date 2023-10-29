Роналду рассказал, как относится к своим рекордам

Португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду признался, что ему нравится играть в саудовском клубе, а не покорять рекорды. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

"На самом деле, меня не особо волнуют рекорды. Мне нравится играть в "Аль-Насре". Мы работаем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой", - сказал Роналду.

В конце сентября Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам. На счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз - у "Аль-Ахли" (4:3).

24 октября Роналду отметился дублем и результативной передачей в матче Азиатской Лиги чемпионов с катарским "Аль-Духаиль". Всего на счету португальца 43 очка (34+9) в 38 матчах за "Аль-Наср".