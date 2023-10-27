Соревнования в Губе подарили мне позитивный настрой и положительные эмоции

Первенство Азербайджана по художественной гимнастике, организованное в Губе, подарило мне позитивный настрой и положительные эмоции.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend юная гимнастка Элисса Алиева, завоевавшая "золото" Первенства Азербайджана в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения.

"Соревнования по гимнастике в Губе проводятся впервые. Олимпийский спортивный комплекс тут большой, можно после соревнований прогуляться по окрестностям. Здесь все сделано для удобства спортсменов. Хорошо, что и погода выдалась отменная - светит солнце", - сказала юная гимнастка, представляющая Дворец водных видов спорта.

Спортсменка отметила, что на соревнованиях она представила программу без предмета, упражнения с булавами и лентой.

"Больше всего мне нравится выступать с булавами. Вначале, перед тем как составить упражнение, тренер предлагает различные музыкальные композиции, из них мы выбираем ту, которая наиболее ближе мне. Зачастую выбор падает на веселую композицию, наверно, потому что характер у меня задорный", - добавила она.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения первое место заняла Элисса Алиева (Дворец водных видов спорта), второе - Мишель Анискина (клуб "Оджаг Спорт"), третье - Мярджан Гаджиева (клуб "Оджаг Спорт").

26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых участвуют 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).