Вместе со мной путь к медалям проходит и мой тренер.

Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка Фидан Гурбанлы, завоевавшая на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике золотую медаль в многоборье среди гимнасток в возрастной категории "юниорки", передает Day.Az.

"Тренер перед каждым выступлением заряжает меня энергией и позитивом, вселяет в меня уверенность в моих силах и возможностях. Вместе со мной путь к медалям проходит и мой тренер. Каждая моя медаль - это заслуга наставника. Сегодня слезы радости переполняют, я очень рада завоевать "золото" Первенства Азербайджана. Соревнования организованы на высоком уровне, в Губе отличный Олимпийский спортивный комплекс. Я быстро адаптируюсь к новым местам, поэтому выступила легко, без лишнего напряжения", - сказала 13-летняя гимнастка.

По словам спортсменки, представляющей Культурный центр "Зиря", после Первенства она начнёт готовиться к Международному кубку "Оджаг", который состоится в ноябре.

"Программа, скорее всего, немного изменится. Думаю, несмотря на то, что соревнования совсем скоро, я успею хорошо к ним подготовиться", - добавила она.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток, выступающих в возрастной категории "юниорки", первое место заняла Фидан Гурбанлы (Культурный центр "Зиря"), на второй позиции расположилась Дениз Абдуллазаде (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), третье место заняла Шамс Муваффаги (Республиканская комплексная спортивная школа).

26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых участвуют 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).