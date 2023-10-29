Серхио Агуэро о возможном воссоединении дуэта Месси-Суарес

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал, что хотел бы снова увидеть связку Леонеля Месси и Луиса Суареса, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Надеюсь, мы снова увидим, как Лионель Месси и Луис Суарес играют вместе. Замечательный атакующий дуэт. С первого взгляда становится понятно, что у другого было на уме с самого начала.

Говорят, есть возможность увидеть Серхи Роберто в "Интер Майами"? Я тоже слышал об этом, но не уверен, насколько это правда. Как я уже говорил раньше, футбол полон сюрпризов. Однако следует сказать, что с тех пор, как Лео присоединился к МЛС, всё больше и больше игроков обращают внимание на лигу", - приводит слова Агуэро Stake.

Месси перешёл в "Интер Майами" из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Вслед за аргентинцем этим же летом в "Интер" перешли защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс.

Суарес выступает за бразильский "Гремио". Контракт нападающего с клубом истекает в декабре 2024 года.