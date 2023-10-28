Бой за звание «самого опасного человека на планете»

В ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в главном бою действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фьюри не дрался с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору. Нганну в последний раз выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 01:00 (Баку).