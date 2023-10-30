Месси назвали фаворитом «Золотого мяча»

Goal обновил рейтинг фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2023 году. Он приводится на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным претендентом на награду стал аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси. Также среди фаворитов оказались француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Церемония награждения, которую проводит журнал France Football, состоится 30 октября в Париже. В 2022 году трофей получил экс-форвард мадридского "Реала", а ныне игрок саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема.

36-летний Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча". В сезоне 2022/2023 он выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины, стал чемпионом Франции с ПСЖ, а также обладателем Кубка лиг в составе "Интер Майами".