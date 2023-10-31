Стало известно, какой спортсмен заработал $1 млрд
Экс-баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим €1 млрд. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее такого финансового состояния достигали баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс. Отмечается, что состояние Джонсона составляет €1,2 млрд.
Мэджик Джонсон вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс" становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). У Джонсона есть доли в нескольких американских командах. Также спортсмен инвестирует в кинотеатры, предприятия общепита и другие сферы.
Также Джонсон выступал за шведскую команду "Мэджик М7 Бурос" и датский "Мэджик Грэйт Данс". В 1994 году он был тренером "Лейкерс". В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной США.
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