https://news.day.az/sport/1610733.html На парковке стадиона "Наполи" обнаружили тело мужчины
На парковке стадиона "Наполи" обнаружили тело мужчины
Тело мужчины было обнаружено на парковке стадиона "Наполи" после матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу против "Милана".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
Тело мужчины было найдено в ночь на 30 октября на подземной парковке в районе гостевого сектора. По предварительным данным, 42-летний болельщик пытался попасть на трибуны, но упал с высоты 20 метров и скончался на месте.
Матч между "Наполи" и "Миланом" завершился со счетом 2:2.
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