На парковке стадиона "Наполи" обнаружили тело мужчины

Тело мужчины было обнаружено на парковке стадиона "Наполи" после матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу против "Милана".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Тело мужчины было найдено в ночь на 30 октября на подземной парковке в районе гостевого сектора. По предварительным данным, 42-летний болельщик пытался попасть на трибуны, но упал с высоты 20 метров и скончался на месте.

Матч между "Наполи" и "Миланом" завершился со счетом 2:2.